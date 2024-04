Ancora incerte le cause dell'incendio

Alcune immagini delle operazioni di spegnimento di un incendio scoppiato oggi intorno alle ore 13:30 in un edificio all’incrocio tra Via Vanchiglia e Via degli Artisti, a Torino. Ancora incerte le cause del rogo, le ipotesi al vaglio sono che sia stato originato dal cantiere che circonda il palazzo o da una cantina del palazzo stesso.

