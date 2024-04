Foto di archivio

Le vittime avrebbero fra i quattro e i cinque anni

Un 34enne, maestro in una scuola materna di Milano, è stato arrestato in flagranza dalla polizia locale di Milano con l’accusa di violenza sessuale aggravata dalla minore età delle presunte vittime. L’uomo è stato attenzionato a partire dal 13 aprile in seguito a una serie di segnalazioni. Mercoledì è stato ripreso dalle telecamere installate dagli agenti che lo mostrerebbero molestare e abusare quattro bambine dell’asilo comunale nel sud ovest di Milano.

L’arresto dell’educatore dovrà essere convalidato da un gip. Da quanto si apprende le vittime, tutte femmine, avrebbero fra i quattro e i cinque anni. L’inchiesta sugli abusi, che dalle prime informazioni sembrerebbero essere avvenuti in classe alla presenza degli altri bambini, è condotta dalla pm di Milano Rosaria Stagnaro.

