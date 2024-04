Foto da Facebook

E' la prima donna nella storia dell'Ateneo: "Ci sono voluti 100 anni ma ce l’abbiamo fatta"

Marina Brambilla è la nuova rettrice dell’Università degli studi di Milano: la prima donna alla guida dell’Ateneo che quest’anno ha compiuto 100 anni. Ha ricevuto 1.651 voti contro i 644 per Luca Solari, ottenendo la maggioranza delle preferenze tra docenti e ricercatori, personale amminstrativo e bibliotecario, docenti e dottorandi.

Prorettrice per i servizi agli studenti e professoressa di Linguistica Tedesca presso il Dipartimento di Lingue, Letterature, Culture e Mediazioni, alla Statale da oltre 20 anni, Brambilla entrerà in carica dal primo ottobre, prendendo il posto dell’attuale rettore Elio Franzini. “Saranno sei anni complessi, di sfide e probabilmente anche di tensioni e conflitti. Gli atenei tutti devono essere in grado di restare luoghi di dialogo, ricerca e riflessione. Tanta strada è stata fatta e molta siamo chiamati a farne insieme. Ci sono voluti 100 anni ma ce l’abbiamo fatta. Oggi anche la Statale è in grado di riconoscere il contributo delle donne mell’organizzazione del nostro ateneo”, ha detto la nuova rettrice subito dopo lo scrutinio telematico e la proclamazione in Aula Magna.

