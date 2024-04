La titolare del negozio: "Siamo stati educati all'accoglienza, non è in vendita"

Secondo giorno del vertice a Capri dei ministri degli Esteri del G7. Esposto in vetrina, ai piedi di una pianta di olivo sulla quale pendono le bandiere internazionali, un reggiseno ornato con le bandierine dei Paesi ospiti. “Siamo stati educati all’accoglienza, non è in vendita”, dice la titolare del negozio di biancheria intima poco distante dall’hotel che sta ospitando il summit.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata