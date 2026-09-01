Iran, Putin a Pezeshkian: "Russia solidale con Teheran"

Il presidente russo, Vladimir Putin, ha dichiarato al presidente iraniano Masoud Pezeshkian che la Russia è solidale con il popolo iraniano nella lotta contro Stati Uniti e Israele in occasione di un incontro a margine del vertice dell’Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai (Sco) a Bishkek, in Kirghizistan, come riportato da Al Jazeera. Putin ha inoltre affermato che la Russia e l’Iran manterranno i propri rapporti economici e commerciali, nonostante l’attuale contesto militare e politico. Gli Stati Uniti, ricorda Al Jazeera, hanno minacciato di imporre un nuovo regime di sanzioni contro qualsiasi Paese collabori economicamente con l’Iran, inclusi i suoi stretti alleati Russia e Cina.