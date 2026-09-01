Iran, Pezeshkian incontra Putin: “Impegnati a rispettare il protocollo d’intesa con Usa”

Il presidente iraniano Masoud Pezeshkian ha incontrato il presidente russo Vladimir Putin durante un incontro a margine del vertice dell’Organizzazione per la cooperazione di Shanghai, in Kirghizistan e ha parlato della guerra contro gli Usa. “La nostra nazione si è opposta a loro con la forza e continuerà a opporsi con la forza se proseguiranno (la guerra). Siamo impegnati a rispettare il protocollo d’intesa che abbiamo firmato; se gli Stati Uniti vi aderiranno nuovamente, onoreremo l’accordo”, ha detto Pezeshkian.