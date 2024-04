Quattro persone sono state ricoverate in gravi condizioni

Un incendio è scoppiato questa mattina in un condominio di via Val Saisera, a Udine. Quindici persone sono rimaste intossicate a causa del fumo inalato. Quattro di loro sono state ricoverate, una in gravi condizioni. Un 73enne è in pericolo di vita. Secondo quanto si apprende il signore si trovava nel locale cantina a fare dei lavori quando si è innescato l’incendio e il fumo ha invaso la palazzina. Le fiamme di natura accidentale sarebbero partire dall’utilizzo di elettroutensili. Il 73enne, nato a Pordenone ma residente a Udine, è stato intubato sul posto e portato all’ospedale Santa Maria della Misericordia. Soccorsi dal 118 anche altri 3 residenti, per i quali sono stati necessarie le cure in ospedale. Il complesso è di proprietà dell’Ater ed è stato dichiarato inagibile: i danni sono ancora da quantificare.

I vigili del fuoco hanno operato con diversi mezzi. Le fiamme sono state spente prima che si propagassero ad altri appartamenti del condominio. Sul posto anche carabinieri e polizia.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata