Lo scontro ha visto coinvolte due moto e un'auto

Grave incidente nel primo pomeriggio sulla strada provinciale 105 in Sardegna, nel tratto tra Alghero e Bosa. In uno scontro che ha visto coinvolte due moto e un’auto hanno perso la vita due persone. Sul posto la stradale di Sassari per i rilievi e gli operatori del 118.

