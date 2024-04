L'incidente è avvenuto a Magenta, in una corte di via Garibaldi

Incidente mortale sul lavoro a Magenta, nel Milanese. Un operaio di 36 anni ha perso la vita cadendo dal tetto su cui stava effettuando una ristrutturazione. Insieme ad altri due soci, era titolare dell’Impresa Pisoni Costruzioni.

Secondo una prima ricostruzione, l’uomo sarebbe precipitato dal vano scale per cause ancora in corso di accertamento. La vittima, di cui al momento non si conoscono le generalità, è di origine albanese. L’incidente è avvenuto in una corte di via Garibaldi, nel centro cittadino: al momento gli altri abitanti del complesso sono rimasti bloccati all’interno delle abitazioni. Sul posto stanno lavorando una quindicina di vigili del fuoco provenienti dalle sedi di Rho, Legnano e Magenta.

La vittima, di origine albanese, insieme ad altri due soci era titolare dell’Impresa Pisoni Costruzioni srl che stava effettuando lavori di ristrutturazione del tetto dell’edificio.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata