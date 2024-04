Impegnati oltre 30 carabinieri del Comando Provinciale di Mantova

È in corso un’operazione antidroga tra Lombardia e Veneto, che vede impegnati oltre 30 carabinieri del Comando Provinciale di Mantova, per eseguire un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip del Tribunale di Mantova nei confronti di 7 persone, ritenute responsabili, a vario titolo, di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’operazione riguarda i territori di Castiglione delle Stiviere (Mantova), Peschiera del Garda (Verona) e Carpenedolo (Brescia), ed è scattata a conclusione delle indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Mantova e condotte dalla Compagnia Carabinieri di Castiglione delle Stiviere. DISTRIBUTION FREE OF CHARGE – NOT FOR SALE

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata