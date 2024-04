Aperta inchiesta per disastro e omicidio colposo

Dopo aver ripristinato le condizioni di sicurezza, sono riprese le ricerche dei quattro dispersi per l‘esplosione della nella centrale idroelettrica di Suviana. Il bilancio della tragedia, finora, è di 3 morti, quattro dispersi e 5 feriti. Aperta un’indagine per disastro e omicidio colposo. Oggi a Bologna il corteo in occasione dello sciopero nazionale indetto da Cgil e Uil.

