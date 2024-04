La testimonianza Marco Guidotto dell'Istituto Muratori di Vignola

“Avevamo appena finito di fare l’attività al parco avventura Saltapicchio e abbiamo fatto il percorso lungo il lago verso la posizione più vicina alla centrale dove c’è l’area ristoro. Stavamo facendo merenda e stavamo aspettando il pullman per poi spostarci. Alcune classi erano già salite quando a un certo punto si è visto il fumo e si è sentita una esplosione”. È il racconto del professore Marco Guidotto della scuola media ‘Muratori’ di Vignola dopo che ieri tre classi dell’istituto si sono trovate nei pressi della centrale idroelettrica di Bargi negli istanti della tragedia. A raccontarlo è lo stesso docente in un video che i ragazzi della scuola hanno pubblicato sulla loro pagina Facebook e sul canale Youtube per raccontare come hanno vissuto quei momenti. “C’è stato un momento non dico di panico ma eravamo un po’ sorpresi dalla cosa, abbiamo radunato gli ultimi ragazzi che c’erano, li abbiamo messi sul pullman e siamo andati via. Non abbiamo corso nessun pericolo ma è stato un evento straordinario”, ha raccontato.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata