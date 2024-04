Le cause dell'incidente sono ancora in corso di accertamento. L'autista del mezzo portato in ospedale

Una giovane donna di 26 anni è morta in un incidente stradale avvenuto stamani, poco dopo le 8, sulla Strada provinciale ex strada statale 235 a Soncino, in provincia di Cremona. La donna era al volante della sua auto quando, per cause ancora in corso di accertamento, si è scontrata con un tir sul quale oltre al conducente, 57 anni, viaggiava anche un passeggero di 52 anni. Giunti sul posto, i soccorsi di Areu 118 hanno potuto solo constatare il decesso della donna. Il conducente del tir e il passeggero che viaggiava con lui sono stati portati nell’ospedale di Cremona rispettivamente in codice giallo e codice verde, entrambi con un trauma alle gambe.

