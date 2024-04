Il primo cittadino Giuseppe Mellino: "Non me lo aspettavo, mai ricevuto minacce"

Ancora un atto intimidatorio nei confronti di amministratori locali in Sardegna. Nella notte è stata data alle fiamme l’auto del sindaco di Nule (Sassari), Giuseppe Mellino. La sua Audi A4 è stata cosparsa di benzina e data a fuoco. I vigili del fuoco, arrivati con una squadra da Bono, hanno spento le fiamme. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della compagnia di Bono, che hanno avviato le indagini: sulla natura dolosa dell’incendio non ci sono dubbi, come già accaduto decine di volte in ogni zona dell’isola.

“Non me l’aspettavo, non ho mai ricevuto nessuna minaccia“. Così il sindaco di Nule (Sassari), Giuseppe Mellino, ha commentato l’episodio. Oggi era il giorno in cui Mellino iniziava l’ultimo anno del suo secondo mandato consecutivo alla guida del Comune. “Non ho mai avuto problemi di alcun tipo con nessuno, né io né la mia famiglia. Non capisco questo gesto. Per fortuna nessuno si è fatto male. Mi dispiace soprattutto per il paese, questo gesto va a minare il clima sereno che da tempo si respira nella nostra comunità”, ha aggiunto.

