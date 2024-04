Il ministro degli Esteri: " In lui valori che rappresentano identità paese"

“Un grande imprenditore di una famiglia storica di questa Regione. Quando mancano queste persone, manca un pezzetto di Italia, perché l’Italia è fatta da quattro milioni di piccole e medie imprese, è fatta da grandi, medi, piccoli e piccolissimi imprenditori che rischiano e che rappresentano il tessuto connettivo del nostro paese, che hanno permesso all’Italia di non fare la fine di altri paesi dopo crisi come quella di Lehman Brothers e del Covid”. Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani a margine di una iniziativa elettorale di Forza Italia a Torino, commentando la scomparsa di Paolo Pininfarina. “E’ un modello dell’impresa, del design e del Made in Italy. Credo che quando muoiono degli uomini che sono stati protagonisti con la loro famiglia di pezzi di storia italiana, i valori che loro hanno incarnato continuano a vivere, perché rappresentano l’identità del nostro Paese”, ha aggiunto Tajani.

