23 persone sono state salvate dalla Guardia costiera e portate a Lampedusa

Un naufragio si è verificato in acque Sar maltesi, a poche miglia da Lampedusa. Al momento sembrerebbe che il numero delle persone decedute sia di otto ma potrebbero esserci degli altri dispersi. Le loro salme sono state portate al molo Favaloro di Lampedusa. I deceduti potrebbero essere morti per ipotermia, viaggiavano insieme ad altre 23 persone. Queste ultime invece sono state tratte in salvo dalla Guardia costiera e portate a Lampedusa.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata