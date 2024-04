Le autorità locali hanno salvato 19 persone

I corpi senza vita di tre bambine sono stati recuperati sugli scogli di Kardamyla, sull’isola di Chios in Grecia, a seguito del naufragio di un’imbarcazione che trasportava diversi migranti. Lo riferiscono le autorità locali, citate dall’agenzia di stampa greca Amna. La Guardia costiera, citata dal giornale Kathemerini, riferisce che in totale sono state salvate 19 persone. Secondo lo stesso quotidiano, a bordo dell’imbarcazione si trovavano in totale 22 persone dunque non ci sono dispersi.

