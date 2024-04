I quartieri Torpignattara ed Esquilino si sono colorati e riempiti di fedeli in preghiera

Come da tradizione, la comunità musulmana di Roma si è ritrovata nelle strade e nelle piazze della Capitale per festeggiare la fine del Ramadan. I quartieri più multietnici come Torpignattara ed Esquilino si sono colorati e riempiti di fedeli in preghiera. Rigorosamente divisi tra uomini e donne. Nel quartiere di Torpignattara anche una scolaresca del complesso Pisacane. “Nella mia classe abbiamo alcuni bambini musulmani. Ci sembrava giusto condividere anche con gli altri questo loro momento importante”, spiega Francesco Veronica, un maestro che li accompagna. “È un modo per condividere e socializzare culture e usanze diverse dalle nostre”.

