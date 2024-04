Il presidente dell'Emilia-Romagna: "Vogliamo sapere cosa è successo"

“È l’enensima tragedia sul lavoro. Tragedia che ha sconvolto la comunità quella locale e regionale, ma perso tutto il paese e non solo, un momento drammatico e speriamo di non doverne aggiungere altri. Vogliamo sapere cosa è successo perché sono cose intollerabili, non ci si può abituare alle morti sul lavoro”. Lo ha dichiarato Stefano Bonaccini, presidente della Regione Emilia-Romagna, che si è recato a Bargi, in provincia di Bologna, dove si è verificata l’esplosione a Suviana, nella quale hanno perso la vita tre operai mentre risultano ancora disperse altre quattro persone. “Ora il pensiero va ai familiari delle vittime, è il momento di continuare con i soccorsi, i vigili del fuoco e tutte le forze dell’ordine stanno lavorando senza risparmiarsi”, ha aggiunto Bonaccini.

