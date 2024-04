Uno dei manifestanti: "Abbiamo presentato le nostre rivendicazioni, non abbiamo ricevuto risposte"

Un centinaio di studenti universitari romani si è dato martedì pomeriggio appuntamento davanti al ministero degli Esteri per un’altra giornata di protesta contro le “collaborazioni delle università italiane con il governo israeliano”. Presenti striscioni e bandiere palestinesi, con gli studenti che hanno ottenuto un incontro al ministero. “Abbiamo presentato le nostre rivendicazioni, ma non abbiamo ricevuto risposte. Hanno preso atto della nostra mobilitazione, speriamo possa arrivare domani una richiesta chiara sul bando Maeci”, afferma uno studente, in merito all’accordo di cooperazione tra Italia e Israele.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata