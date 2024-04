Mobilitazione degli Atenei di tutta Italia contro l'accordo di cooperazione con Israele

Studenti universitari in piazza in tutta Italia per dire no a Maeci, il bando di cooperazione con Israele in scadenza mercoledì. In centinaia hanno effettuato un presidio anche davanti al Politecnico di Milano. Presenti docenti, studenti, ricercatori e personale tecnico-amministrativo. “Riteniamo inaccettabile che, alla luce del genocidio che sta portando avanti Israele nei confronti del popolo palestinese, la ricerca e l’istruzione pubblica all’interno dei nostri atenei venga messa al servizio di Israele”, hanno spiegato i manifestanti.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata