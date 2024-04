Nell'incidente hanno perso la vita almeno quattro persone

Almeno 4 morti, cinque feriti e tre dispersi in un’esplosione che si è verificata intorno alle 15 di martedì, a decine di metri di profondità, in una delle due centrali idroelettriche di Bargi che regolano il bacino artificiale del Lago di Suviana, sull’Appennino Bolognese. Difficili le operazioni di soccorso. Sembra fossero in corso dei lavori di manutenzione.

