I manifestanti hanno tenuto una conferenza stampa all'esterno del Teatro San Carlo

“Eravamo fermi con le mani alzate ed esponevamo solo uno striscione contro il genocidio in atto in Palestina. All’improvviso e senza motivo è partita la carica della polizia, alcuni di noi sono stati inseguiti e poi colpiti con i manganelli”. E’ la denuncia degli studenti della Rete studentesca pro-Palestina, in seguito agli scontri con la polizia di lunedì pomeriggio a Napoli. Gli studenti questa mattina hanno tenuto una conferenza stampa all’esterno del Teatro San Carlo.

