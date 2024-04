"Mantenerli è immorale e fa danno al mondo dell'università, che si rende complice del genocidio", aggiunge

Anche a Torino studenti in presidio nell’ambito della mobilitazione degli universitari contro il bando del Ministero degli Esteri e della Cooperazione Internazionale (Maeci) sulla cooperazione industriale, scientifica e tecnologica tra Italia e Israele. “Abbiamo deciso di portare anche qui al Politecnico di Torino questa mobilitazione di boicottaggio, soprattutto perchè il Politecnico viste le facoltà su cui opera, come ingegneria, si presta molto di più rispetto alle facoltà umanistiche alla militarizzazione del sapere. Ha numerosi accordi con aziende coinvolte nella filiera bellica, e in questo momento storico mantenere questi accordi oltre che essere immorale fa danno al mondo dell’università che si rende complice del genocidio che Israele sta portando avanti contro la popolazione palestinese”, afferma Jacopo Duzzi, studente del Politecnico di Torino.

