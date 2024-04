Il principio di incendio si è verificato poco dopo aver lasciato gli ormeggi

Il traghetto Corfù della compagnia Grimaldi, partito da Cagliari e diretto a Civitavecchia, è dovuto rientrare in porto dopo pochi minuti dalla partenza a causa di un principio di incendio che si è verificato poco dopo aver lasciato gli ormeggi. Dal fumaiolo della nave è fuoriuscita una fitta coltre di fumo bianco, seguita da una fiammata. Alcune persone che si trovavano in porto hanno notato l’episodio e fatto scattare l’allarme. La nave, che si è fermata poco fuori dal porto di Cagliari, è stata raggiunta dai vigili del fuoco e dalla capitaneria di porto. I passeggeri a bordo non si sono accorti di nulla, e i controlli disposti dal comandante non hanno al momento chiarito la causa della fiammata. La nave è ora ferma al porto: solo dopo i controlli da parte del personale del Rina che si occupa della sicurezza della navigazione, si deciderà se potrà ripartire.

