Fermato a Fiumicino con un volo proveniente dai Paesi Bassi

La Polizia di Stato ha arrestato un cittadino del Tagikistan, in quanto colpito da mandato di arresto internazionale a fini estradizionali “per essersi arruolato nelle fila dello stato islamico ed essere andato in Siria a combattere nel 2014; lo stesso risulta essere un membro attivo dell’organizzazione terroristica denominata Isis“. Latitante e caratterizzato da numerosi alias con nazionalità e date di nascita diverse, – in particolare degli stati Uzbekistan, Kirghizistan e Ukraina – è atterrato lunedì mattina all’aeroporto romano di Fiumicino con volo proveniente da Eindhoven (Paesi Bassi).

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata