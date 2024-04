Si erano trovati in difficoltà a duemila metri di quota

Raggiunti nella notte tra sabato e domenica via terra dai vigili del fuoco e dagli operatori del Soccorso Alpino due escursionisti in difficoltà a 2.000 metri di quota, in Val Montanaia, sulle Dolomiti friulane, in provincia di Pordenone. Dopo un percorso con oltre 900 metri di dislivello, i due sono stati individuati e portati al bivacco Perugini in attesa del recupero con l’elicottero del servizio sanitario regionale, avvenuto domenica mattina.

