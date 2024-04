Tafferugli in mattinata nella Capitale tra esponenti delle due tifoserie

Le immagini del materiale sequestrato agli ultras di Roma e Lazio da parte della polizia, nell’ambito dell’intervento seguito agli scontri tra esponenti delle due tifoserie. Un tifoso romanista dell’83 è stato tratto in arresto dagli agenti del Distretto Ponte Milvio, e sono già al vaglio le immagini della Polizia Scientifica che hanno ripreso tutto, per individuare altri responsabili. Nel corso dell’intervento sono stati sequestrati caschi, utilizzati per possibili travisamenti, mazze, bastoni e cacciaviti.

