Così Eugenio Losco, avvocato della 39enne detenuta a Budapest con l'accusa di lesioni aggravate

“Depositeremo dei ricorsi alla Cedu per denunciare le condizioni detentive che Ilaria Salis ci ha raccontato e che abbiamo visto anche di persona nelle udienze con quel sistema barbaro di portare i detenuti in aula”. Lo ha detto l’avvocato Eugenio Losco, legale di Ilaria Salis, la 39enne detenuta a Budapest con l’accusa di lesioni aggravate potenzialmente aggravate che sarebbero state commesse nella capitale ungherese il 10 febbraio 2023 contro due hammerskin in occasione delle manifestazioni neonaziste del ‘Giorno dell’onore’. “La decisione dello scorso 28 marzo delle autorità giudiziarie ungheresi di respingere la richiesta dei domiciliari – ha affermato – è stata già impugnata e siamo in attesa che venga fissato il giudizio d’appello he dovrà decidere se è possibile una modifica della misura e darle i domiciliari”.

