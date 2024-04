L'abitazione è stata resa inutilizzabile per i gravi danni recati dalle fiamme

Un uomo di 70 anni è morto carbonizzato a Roma in via Caposile a Roma stamattina a causa di un incendio divampato nella sua abitazione. L’appartamento si trova al quarto piano di una palazzina di sette ed è stato reso inutilizzabile per i gravi danni recati dalle fiamme. In corso gli accertamenti per stabilire le cause dell’accaduto. Sul posto forze dell’ordine, 118, automedica e vigili del fuoco con un’autoscala, un’autobotte, in presenza del capo turno provinciale e del funzionario di guardia.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata