Il tribunale penale di Roma ha condannato a sei anni di reclusione per corruzione in atti giudiziari Camilla Marianera, la praticante avvocata considerata dagli inquirenti la ‘talpa’ della procura di Roma: avrebbe rivelato a personaggi legati alla criminalità romana, in cambio di denaro, particolari sulle indagini in corso. La donna, 30 anni, è stata arrestata a febbraio del 2023 insieme al suo compagno, Jacopo De Vivo, accusato anche lui di corruzione in atti giudiziari e condannato in abbreviato a cinque anni di carcere.

