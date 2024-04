Lo stabile è ora presidiato da esercito e forze dell'ordine

C’è anche l’ambasciata di Israele a Roma fra l’elenco delle sedi diplomatiche israeliane chiuse nella giornata di venerdì in via precauzionale in seguito alle notizie su possibili ritorsioni iraniane dopo il raid al consolato di Teheran a Damasco. La sede diplomatica si trova in via Michele Mercati nei pressi di Villa Borghese. Lo stabile è ora presidiato da esercito e forze dell’ordine.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata