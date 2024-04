Nessuno è rimasto ferito e subito sono intervenuti i Vigili del fuoco

Un’auto ha preso fuoco in via San Marco, a Milano, quartiere Moscova. Le fiamme sono partite in maniera accidentale da un’utilitaria Volkswagen Up e hanno poi coinvolto e danneggiato altre due vetture parcheggiate vicino. La donna, alla guida della macchina da cui è partito l’incendio, avrebbe visto del fumo uscire dal cofano e si sarebbe fermata prima di abbandonare immediatamente il veicolo. Nessuno è rimasto ferito e subito sono intervenuti i Vigili del fuoco che hanno spento le fiamme e messo in sicurezza la zona mentre la polizia locale ha chiuso quel tratto di strada.

