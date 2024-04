Da accertare se l'operaio abbia avuto un malore e perso l'equilibrio

Tragedia a Castellana Grotte, in provincia di Bari, dove un operaio di 63 anni è morto sul lavoro dopo essere precipitato dal balcone su cui stava eseguendo lavori. Sul posto, oltre ai soccorritori del 118, sono intervenuti i carabinieri e i funzionari dello Spesal della Asl barese. L’incidente è avvenuto nella zona del centro storico, in una traversa di via Virgilio. Da accertare se l’operaio abba avuto un malore e abbia perso l’equilibrio.

