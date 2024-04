La tragedia nella notte tra mercoledì e giovedì

Incidente stradale mortale la notte tra mercoledì e giovedì in provincia di Taranto: a perdere la vita una ragazza di 17 anni. L’auto su cui viaggiava la giovane è finita fuori strada all’altezza di Mottola, per cause da accertare. Altre quattro ragazze sono rimaste ferite. Stando a quanto si apprende, una resta ricoverata in prognosi riservata. Sul posto il 118, i vigili del fuoco e i carabinieri. Il gruppo rientrava a casa dopo una serata trascorsa con amici.

