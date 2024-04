"Abbiamo chiamato a testimoniare uno psicologo e uno psichiatra", ha sottolineato l'avvocata Gerardini

Nuova udienza oggi del processo per l’omicidio di Giulia Tramontano a Milano. “Oggi sentiamo i consulenti tecnici e vediamo cosa hanno da dirci. Il materiale che faranno vedere lo abbiamo già visionato e l’impressione che ci ha fatto è veramente tosta. Abbiamo chiamato a testimoniare uno psicologo e uno psichiatra e il perché lo capirete nel corso del dibattimento. Oggi è veramente tosta”, ha dichiarato l’avvocato Giulia Gerardini, legale di Alessandro Impagnatiello, il barman accusato di aver avvelenato e ucciso la compagna, incinta di sette mesi a Senago. Gerardini ha parlato con i giornalisti poco prima di entrare in udienza in Corte d’Assise d’Appello a Milano.

