Risultano due feriti non gravi

Un autocarro con a bordo un carico di patate si è ribaltato all’altezza del km 119+ 400 della della A19 Palermo /Catania località Enna. Il tratto interessato è a doppio senso di circolazione per la presenza di un cantiere, dunque la circolazione è bloccata sia per chi procede in direzione Catania che per chi procede verso Palermo, uscita obbligatoria allo svincolo di Enna. I rilievi della polizia sono in corso, risultano due feriti non gravi.

