Alto il livello del Lago, a Suna scomparsa parte della spiaggia

Forti piogge e maltempo in Piemonte in questi giorni, a Verbania il livello del Lago Maggiore si è alzato, arrivando a lambire, e in alcune aree invadere, la passeggiata del lungolago. Le immagini a Pallanza, a pochi passi dalla sede del Comune di Verbania. A Suna scomparsa buona parte della spiaggia del Lido.

