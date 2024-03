Bloccati due giovani che si erano avvicinati all'altare per leggere un messaggio

Blitz di due giovani attivisti di Ultima Generazione questa mattina alla messa pasquale di Padova, alla Chiesa della Madonna Incoronata alla Sacra famiglia, celebrata dal vescovo. La Digos di Padova ha bloccato due ragazzi vicini al movimento per il clima, fra cui una minorenne, che hanno tentato di avvicinarsi all’altare per leggere il contenuto di un foglio scritto a mano. Una volta accompagnati fuori, gli agenti hanno identificato la giovane come la stessa che si è resa protagonista dell’irruzione nella Basilica di Sant’Antonio durante la celebrazione della messa natalizia. I due giovani sono stati accompagnati in Questura. La celebrazione della messa – fanno sapere le forze dell’ordine – non ha subito alcuna turbativa ed è proseguita regolarmente. “Questa mattina, Fede, facendo prova di grande maturità e coraggio, ha agito di fronte all’ingiustizia che il Governo sta alimentando attraverso la sua inerzia nell’affrontare e prepararsi adeguatamente per le conseguenze sociali, economiche e ambientali della crisi climatica. Rimanere in silenzio davanti a questa ingiustizia è una violenza. Abbiamo la responsabilità e il dovere morale di agire. Purtroppo non ha fatto tempo a chinarsi davanti ai fedeli prima che la polizia scattasse dentro la chiesa per portarla via. Siamo in un Paese dove non si rispetta più la Libertà di opinione e la manifestazione nonviolenta, rimanere in silenzio davanti al crollo della nostra democrazia è un atto violento verso noi stessi”, hanno scritto gli attivisti in un comunicato.

