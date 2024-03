La procura di Lecco afferma che il giovane si trovava da solo nello scalo ferroviario

Zaino in spalla e una cartellina in mano mentre cammina lungo i binari dove è giunto il treno proveniente da Morbegno, nella stazione centrale di Milano. Poi un frame mentre varca i tornelli alle 9:44 del 21 marzo. Sono le ultime immagini di Edoardo Galli, il 16enne sparito da Colico (Lecco) risalenti al giorno della scomparsa. “Dopo questi istanti non ci sono, al momento, ulteriori riprese che lo ritraggono dialogare o in compagnia di altre persone ovvero nei pressi di esercizi commerciali“, scrive in una nota il procuratore di Lecco, Ezio Domenico Basso, sottolineando che “non trovano, pertanto, allo stato conferma le informazioni giornalistiche e televisive di diverso contenuto diffuse a far data da ieri” facendo riferimento alle notizie secondo cui il ragazzo avrebbe girato per i negozi all’interno della Stazione di Milano, dove avrebbe incontrato un conoscente.

Le attività degli inquirenti

Oltre a cercare di ricostruire i movimenti di Edoardo dalla Stazione di Milano Centrale, gli inquirenti – secondo quanto apprende LaPresse – stanno provando già da giorni, attraverso la scuola e le famiglie, a sensibilizzare i compagni di Edoardo a riferire eventuali comunicazioni ricevute dal 16enne, anche via mail. Non si esclude la possibilità, infatti, che qualcuno degli amici stia mantenendo una sorta di ‘segreto’ sulle intenzioni del giovane. Verifiche sono in corso anche su una foto di Edoardo scattata davanti a un consolato, che il giovane avrebbe mostrato ai compagni ma della quale però nessuno sembra essere in possesso. Confermato che prima di far perdere le proprie tracce il 16enne abbia lasciato 20 euro davanti all’abitazione di un compagno per saldare un piccolo debito, ma questo non appare essere legato ai suoi programmi di allontanarsi. Nessun’altra segnalazione o immagine del 16enne è al momento pervenuta ai carabinieri di Lecco, guidati dal colonnello Alessio Carparelli.

