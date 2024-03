L'incidente mortale a Mozzate

Un pedone di 36 anni è morto investito da un camion a Mozzate, in provincia di Como. L’incidente è avvenuto intorno alle 16.30 in via Varese 136. I soccorritori del 118, intervenuti in elisoccorso, ambulanza e automedica, hanno constatato il decesso sul posto. Presenti anche i vigili del fuoco e i carabinieri.

