Le immagini del rendering del progetto

Per la messa in sicurezza della Torre Garisenda, a Bologna, saranno impiegati i tralicci utilizzati in precedenza per la torre di Pisa. Questi consentiranno di accorciare i tempi e i costi dell’intervento. La soluzione è stata avanzata dal gruppo di esperti nominati dal Comune di Bologna – i professori Nunziante Squeglia, Stefano Podestà, Massimo Majowiecki e l’architetto Francisco Giordano, in accordo con l’ingegner Gilberto Dallavalle, il Rup (Responsabile unico del procedimento) e i suoi collaboratori – dopo un attento vaglio tra diverse ipotesi. Il sindaco Matteo Lepore ha fatto sapere che l’obiettivo è che il cantiere termini entro il 2024. Il Comune su YouTube ha pubblicato il rendering del progetto.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata