Il corteo partito dal cimitero dove è stata sepolta la 18enne di origini pachistane

A Novellara, in provincia di Reggio Emilia, la fiaccolata in ricordo di Saman Abbas, la 18enne di origini pachistane uccisa dai suoi familiari dopo essersi opposta a un matrimonio forzato. Il corteo, che è partito dal cimitero dove è stata seppellita la giovane, arriverà nella piazza del centro storico, dove le comunità religiose reciteranno alcune preghiere in suo ricordo.

