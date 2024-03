Elena Carletti: "In sua memoria fondo con corso di formazione"

(LaPresse) “Questa è una piccola comunità, Novellara è abituata da decenni a una convivenza che è sempre stata importante, sostenuta tra comunità e religioni differenti: il caso di Saman ha oggettivamente sconvolto l’intera comunità, mai era accaduto in livello simile di violenza e mai avremmo potuto immaginare che potesse accadere un fatto del genere”. Lo ha detto Elena Carletti, sindaca di Novellara, in provincia di Reggio Emilia, ai funerali di Saman Abbas, la 18enne di origini pachistane uccisa dai suoi familiari dopo essersi opposta a un matrimonio forzato. “È chiaro che tutto questo si traduce per noi in una responsabilità ancora più forte per contrastare questi episodi di violenza ma per lavorare soprattutto per operazioni di prevenzione e accompagnamento”, ha aggiunto Carletti.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata