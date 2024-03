La ragazza è stata uccisa tre anni fa per essersi rifiutata di sposare un cugino in Pakistan

A Novellara, in provincia di Reggio Emilia, i funerali in forma privata di Saman Abbas, la ragazza pakistana uccisa tre anni fa per essersi rifiutata di sposare un cugino in Pakistan. La cerimonia per l’ultimo saluto alla giovane si svolgerà alle 15 al cimitero e sarà officiata dal presidente delle Comunità islamiche d’Italia. Nelle immagini il luogo del ritrovamente della ragazza e il cimitero in cui sarò officiata la funzione.

