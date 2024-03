Al momento nessun iscritto nel registro degli indagati: il 28 sarà effettuata l'autopsia

E’ stato aperto dalla procura di Torino un fascicolo per il reato di istigazione al suicidio (580 cp) a carico di ignoti, per la morte del detenuto Alvaro Fabricio Nunez Sanchez morto ieri, suicida, nel carcere Lorusso e Cutugno. Il 28 sarà effettuata l’autopsia sul corpo della vittima: fino ad allora non sarà rilasciato il nulla osta per i funerali.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata