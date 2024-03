L'uomo, con precedenti penali per stupefacenti, è stato trasportato in ospedale in codice rosso

Un uomo di nome, Walter G., è stato ferito con un colpo di pistola al polpaccio in via Pian Due Torri alla Magliana, Roma. A dare l’allarme alla polizia una signora che ha sentito gli spari in strada.

Il ferito, con precedenti penali per stupefacenti, è stato trasportato in ospedale in codice rosso. Indaga la polizia del distretto di San Paolo e la squadra mobile. Il fatto è avvenuto poco distante da dove a febbraio del 2003 venne ucciso, a colpi di pistola, il giovane Nello Caprantini, al culmine di una lite in discoteca.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata