Nella capitale la protesta Ncc: "Norme stanno uccidendo il servizio"

Hanno risposto in migliaia all’appello delle associazioni di categoria dei Noleggiatori con conducente (Ncc) di venire a Roma per una manifestazione di protesta contro le misure approvate dal ministro Salvini sul settore: “Norme – gridano dal palco – che stanno uccidendo il servizio”. Sotto accusa i decreti attuativi promossi dal ministro e in particolar modo quelli riguardanti l’obbligo di ritorno in rimessa e l’anagrafe dei clienti. “Norme – è la protesta – che non valgono per i taxisti”. Tanti gli slogan contro il ministro e ora gli Ncc chiedono un incontro alla presidente Meloni perchè Salvini, sostengono, “non è più credibile in quanto compromesso in campagna elettorale a favore dei taxi“.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata