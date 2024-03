Illesa una donna che era con lui e che ha lanciato l'allarme

Un alpinista è morto domenica pomeriggio dopo essere precipitato mentre procedeva in discesa lungo il canale ovest sulla Becca Etresenda nella Valle del Gran San Bernardo in Valle d’Aosta. L’uomo era insieme a una compagna. I due stavano procedendo in corda doppia (la progressione in salita e il rientro richiedono tecnica mista alpinistica e scialpinistica) quando è precipitato. La donna ha lanciato l’allarme al soccorso alpino intorno alle 15.40 riferendo di un probabile cedimento di un ancoraggio. L’alpinista, illesa, è stata recuperata con l’elicottero visto che si trovava in una posizione difficile, con elevato rischio di precipitare.

