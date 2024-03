Sono un 15enne e un 16enne della zona

Si sono introdotti all’interno di un cascinale e con quella che gli inquirenti definiscono “ferocia inaudita“, hanno malmenato e bloccato l’anziano proprietario di casa, legandogli mani e piedi ad una sedia. Si tratta di due minorenni – 15 e 16 anni: il loro fermo è stato convalidato. I due, nonostante la giovane età, avevano studiato nei minimi particolari il loro piano: dopo aver aggredito e intimorito la vittima 50enne, la avevano costretta ad andare in banca per prelevare 5mila euro in contanti per essere liberata.

E’ successo a Rivoli, nel Torinese. I giovani delinquenti però non avevano fatto i conti con l’acume di un’impiegata della filiale che, insospettitasi per l’ingente somma prelevata e dall’atteggiamento elusivo e impaurito dell’anziano, ha allertato il 112. I militari della Stazione di Rivoli, prontamente intervenuti sul posto, hanno bloccato i minori mentre attendevano la vittima fuori dalla banca. Il quindicenne e il sedicenne, gravemente indiziati di sequestro di persona a scopo di estorsione, sono stati posti in stato di fermo e accompagnati nel centro di prima accoglienza “Umberto Redaelli” di Torino.

